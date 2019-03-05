В Баку с 30 июня по 10 июля пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на очередном заседании Оргкомитета, созданном по соответствующему распоряжению Президента Азербайджана в связи с проведением в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гараев особо отметил заслуги Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в развитии и укреплении взаимных связей Азербайджана и ЮНЕСКО. Избрание Азербайджана председателем на год на 42-й сессии является показателем высокого уровня отношений партнерства с ЮНЕСКО.

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