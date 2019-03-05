В Азербайджане 14-15 ноября этого года соберутся религиозные лидеры со всего мира.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пащазаде, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже идет подготовка к проведению грандиозного мероприятия под названием "Азербайджан - лидер не только в нефтяной и экономической сферах, но и в работе, проводимой в духовной сфере".