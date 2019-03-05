Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильгара Гасанли, обвиняемого в совершении мошенничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Ильхама Махмудова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Судебное заседание назначено на 12 марта.

Согласно обвинительному акту, злоупотребив доверием владельца ресторана "Ağ çiçəyim" Надира Ахмедли, оператор ресторана И.Гасанли совершил в его отношении мошенничество на 100 000 манатов, взяв из ресторана кран и другое оборудование. На основе жалобы Н.Ахмедли в отношении И.Гасанли было выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В период следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.