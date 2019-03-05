В силу своих традиций толерантности Азербайджан признан образцовой страной не только среди мусульманских государств, но и во всем мире.

Об этом во вторник во время выступления на международной конференции "От диалога между религиями и цивилизациями к сотрудничеству" сказал президент Фонда этнического взаимопонимания США, раввин Марк Шнайер, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Шнайера, в Азербайджане на протяжении сотни лет правили толерантность, религиозная терпимость. Президент Фонда также сказал, что Гейдар Алиев сыграл особую роль в укреплении толерантности в Азербайджане. Толерантность, религиозная терпимость стали для него приоритетным вопросом.

Шнайер отметил, что представляемая им организация задалась целью проложить мост между евангелистскими христианами и мусульманами всего мира.

"На основе наших наблюдений мы можем сказать, что пока между мусульманами и евангелистскими христианами не достигнуто полного понимания. Но участие в этом мероприятии в Азербайджане известных лидеров евангелистов вносит большой вклад в суть мероприятия", - добавил раввин.