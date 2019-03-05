За последние два месяца в министерство труда и социальной защиты Азербайджана обратились 5215, а в Государственный фонд социальной защиты( ГФСЗ) - 5348 граждан, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на открытии современного Центра приема в ГФСЗ, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, открытие такого Центра является показателем постоянного внимания государства к нуждам граждан. "Открытие нового Центра позволит оказывать инновационные услуги населению, а также обеспечит их прозрачность за счет портала "e-social", применяемого на основе метода "единого окна", - сказал Бабаев.

Он отметил, что этот шаг является очередным подтверждением успешности реформ, проведенных в сфере пенсионного обеспечения, и в дальнейшем данная практика будет уверенно набирать обороты.

Министр привлек внимание к тому, что отныне граждане, приходя в Центр приема, смогут воспользоваться инновативными услугами по вопросам, связанным с трудовыми пенсиями, социальными пособиями, стипендиями и т.д.

По его словам, открытие нового Центра позволит оказывать инновационные услуги населению на высоком уровне.

Бабаев отметил важность привлечения для работы в Центре квалифицированных работников, а также важность тренингов и специальных курсов подготовки, которые прошли сотрудники нового Центра.

Отметим, что в рамках мероприятия министр встретился с 5-тысячным по счету пенсионером, которому пенсия была назначена электронным путем.