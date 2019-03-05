В Азербайджане разработаны новые правила проведения приемного экзамена в адвокатуру, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом был отражен в изменении к закону "Об адвокатах и адвокатской деятельности", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменению, в случае, если лица, желающие стать адвокатами в Азербайджане, не смогут успешно сдать письменный тестовый экзамен, то им будет предоставлена возможность повторного участия в экзамене по специальности.

В проекте говорится, что лица, желающие стать адвокатами, должны успешно сдать экзамены по специальности, состоящие из письменного тестового экзамена и устного собеседования.

Тем, кто не смог успешно сдать тестовый экзамен, предоставляется повторная возможность принять участие в экзамене.

Экзамен планируется проводить не реже одного раза в год.

Еще одна поправка предложена в статью 24 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности". Она предусматривает отмену членского взноса в период прекращения адвокатской деятельности.

После голосования изменения были приняты в третьем чтении.