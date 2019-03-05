В Азербайджане оказание международных телекоммуникационных услуг с незаконным подключением к телекоммуникационной сети будет считаться преступным деянием, в связи, с чем вносятся поправки в Уголовный кодекс, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправкам, оказание телекоммуникационным оператором или провайдером международных телекоммуникационных услуг с незаконным подключением к телекоммуникационной сети посредством соответствующего устройства, нанесшее значительный ущерб, будет караться штрафом в двукратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами или лишением свободы сроком до двух лет.

За те же деяния, нанесшие ущерб в крупном размере, должностные лица будут караться лишением права занимать должность или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, штрафом в размере от трехкратного до четырехкратного размера от нанесенного ущерба, либо наказанием в виде ограничения свободы от трех до пяти лет, либо лишения свободы от четырех до шести лет.

Отметим, что под "соответствующим устройством", предусмотренным в новом проекте, понимается устройство с sim-картами мобильных номеров, косвенными путями обеспечивающее направление в телекоммуникационную сеть общего пользования международного телефонного трафика, принимаемого через интернет.

Поправки были вынесены на голосование на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) и приняты во втором чтении.