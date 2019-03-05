В Баку откроется посольство еще одной страны
5 марта 2019 15:28 255
Словакия откроет посольство в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
"Мы решили, что необходимо открыть посольство в Баку. Надеюсь, это будет в скором времени"-, сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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