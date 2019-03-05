В Азербайджане предложили отпраздновать 2500-летие Габалы
5 марта 2019 15:49 98
В Азербайджане должно быть отпраздновано 2500-летие города Габала.
Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Керимли отметил, что Габала - это древний город Азербайджана, и в связи с этим имеется достаточное количество документов.
Депутат также предложил объявить один из древних городов Азербайджана - Шамаху, городом-заповедником.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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