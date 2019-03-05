В Азербайджане должно быть отпраздновано 2500-летие города Габала.

Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Керимли отметил, что Габала - это древний город Азербайджана, и в связи с этим имеется достаточное количество документов.

Депутат также предложил объявить один из древних городов Азербайджана - Шамаху, городом-заповедником.