Азербайджан вводит новый штраф - до 2500 манатов
В Азербайджане будут штрафовать лиц, нарушивших правила ведения государственного реестра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим вносятся дополнения в Кодекс об административных проступках.
Согласно этим дополнениям, будет применяться штраф за нарушение законодательства об обременении движимого имущества.
В дополнениях отмечается, что за непредоставление в государственный реестр данных об обременении движимого имущества в порядке, предусмотренном в законе "Об обременении движимого имущества", а также за намеренное предоставление ложных и неполных данных, физические лица будут оштрафованы на 150 манатов, должностные лица - на 700 манатов, юридические лица - на 2500 манатов.
Нарушение должностными лицами структуры, ведущей госреестр обременения движимого имущества, правил хранения данных и ведения реестра, будет караться штрафом в размере 2000 манатов.
Изменения в Кодекс были вынесены на голосование на пленарном заседании парламента Азербайджана и приняты во втором чтении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!