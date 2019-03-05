В Азербайджане изменены правила размещения наружной рекламы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос был отражен в изменениях к закону "О рекламе", обсуждаемых сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно новой редакции ст. 26.1 закона, реклама считается наружной в случае ее размещения с помощью рекламного носителя на земельных участках, зданиях, крышах и фасадах зданий, сооружений и других строений, на наружной стороне дверей, окнах, наружной и внешней стороне витрин, а также на расположенных в открытом месте оборудовании, туннелях автомобильных дорог, парковках и в подземных переходах.

В настоящее время, согласно ст. 26.1, наружная реклама размещается на рекламных носителях на земельном участке автодорог, в городах, селах, поселках и других населенных пунктах.

В соответствии с дополняемой к закону ст. 26.1-1, на строительство и эксплуатацию соответствующих рекламных конструкций, предусмотренных в Градостроительном и строительном кодексе, требуется разрешение. Соответствующий орган исполнительной власти определяет порядок установки и демонтажа рекламных установок, которые не требуют разрешения на строительство.

В документе также предусмотрены продление максимального срока разрешения на размещение наружной рекламы, полученного от Государственного рекламного агентства, с одного до трех лет, а также уменьшение размера не считающихся рекламой вывесок с названием объектов с двух до одного квадратного метра, ряд изменений уточняющего характера.

После голосования изменения были приняты.