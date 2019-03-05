Какая погода будет в Азербайджане 8 марта
5 марта 2019 17:10 295
В Азербайджане восьмого марта будет наблюдаться ветреная и относительно холодная погода.
Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
По словам директора, скорость северного ветра в этот день составит 15-20 метров в секунду.
"В первой половине дня ожидается, что скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Температура воздуха составит около 8 градусов тепла, что характерно дня зимних месяцев", - добавила Тагиева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!