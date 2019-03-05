Состоялась церемония закрытия проекта "Построй свое дело", реализованного в Гяндже при организационной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение.

На начальном этапе - с 22 до 24 февраля для представителей молодежи, принимавших участие в проекте в Гяндже, был организован тренинг по предпринимательству в Азербайджане, исследованию рынка и маркетингу, формированию бизнес идей, подготовке бюджетного плана и написанию бизнес плана.

В то же время участникам была дана информация в связи с повышением навыков презентации, начальной презентацией бизнес планов. По итогам тренинга участники, разделившись на команды, сформировали собственные идеи. Бизнес-планы, разработанные на основе данных команд, были оценены жюри. Для оказания поддержки в преобразовании выбранных идей в бизнес они будут направлены в соответствующие структуры.

Отметим, что проект "Построй свое дело" стал обладателем одиннадцатого конкурса грантов Фонда молодежи Азербайджана. Главная цель проекта - обеспечить привлечение проживающей в регионах молодежи к предпринимательской деятельности, оказав поддержку в реализации их идей и развитии их самозанятости.