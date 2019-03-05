Сотрудники регионального филиала Главного управления по борьбе с наркотиками в южном регионе задержали ранее судимого жителя Джалилабадского района Рамиля Гулиева, занимающегося незаконным оборотом и сбытом наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

При личном обыске у него было найдено и изъято 1,679 грамм героина. Был проведен обыск и в его квартире, где было обнаружено еще около 13 килограммов опиума и 65 грамм героина. В своих показаниях задержанный сообщил, что приобрел наркотические средства у гражданина Ирана, личность которого неизвестна.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, продолжаются следственные и оперативные меры.