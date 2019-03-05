В регионах Азербайджана проводится работа по преобразованию библиотек и других учреждений культуры, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции.

По словам министра, есть такие деревни, где существуют нефункционирующие библиотеки. Но за один год невозможно восстановить и обеспечить всей необходимой техникой все библиотеки или все действующие сельские клубы. Поэтому данный процесс реализуется поэтапно.

Абульфас Гараев отметил, что во всех районах основные музеи модернизируются, но пока не везде эта работа проведена полностью, и осталось еще около тридцати музеев.

Было отмечено, что десять лет тому назад в Азербайджане было 4500 библиотек, сегодня же в ходе преобразований в Азербайджане функционируют 2600 библиотек.

"Никто не слышал жалоб по поводу того, что закрылась библиотека, потому что работа была организована так, что их функции были переданы другим учреждениям и организациям", - сказал министр.