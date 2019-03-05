В Азербайджане самую высокую стипендию получает студент Бакинского государственного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, информация об этом опубликована на странице "Университеты Азербайджана".

Отмечается, что студент третьего курса БГУ Ильгар Мамедов получает 480 манатов стипендии.

Так, студент, учащийся в группе Sabah, получает 210 манатов президентской стипендии, 200 манатов стипендии Azercell и 70 манатов стипендии Sabah.

Следует отметить, что И.Мамедов окончил среднню школу села Арыгыран Гедабекского района. Он поступил на юридический факультет БГУ с 690 баллами.