Сильный пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Тебриз в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан , возгорание, по предварительным данным, произошло в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Спасатели эвакуируют жильцов. Информации о пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.

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