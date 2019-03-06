Сильный пожар в Баку: горит пятиэтажка - ФОТО - ВИДЕО
6 марта 2019 00:42 1 302
Сильный пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Тебриз в Наримановском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан , возгорание, по предварительным данным, произошло в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.
Спасатели эвакуируют жильцов. Информации о пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.
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