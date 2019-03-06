Шесть человек погибли и пять пострадали в ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье. Об этом как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее в управлении ГИБДД по региону сообщили, что пять человек погибли в ДТП с участием минивэна Mercedes, выполнявшего частную перевозку из Азербайджана в Москву, и грузовика, выехавшего на встречную полосу. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что ДТП пострадали четыре человека, их состояние тяжелое.

"Шесть погибли и пятеро пострадали в ДТП", - сказал собеседник агентства. По информации ведомства, пострадавшие доставлены в больницу Невинномысска. В ДТП, по данным ведомства, попал автомобиль "ЗИЛ".

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