Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие российские и зарубежные города, популярные для путешествий на праздничные выходные 8 Марта, по результатам интернет-опроса туристов, передает передает Day.Az.

В десятку лучших городов для путешествий на 8 Марта вошли Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город у туристов на выходные 8 марта отдали 22% голосов, за французскую столицу Париж - 18%, за город-курорт Сочи - 10%, за итальянскую столицу Рим - 9%, за казахстанскую столицу Астану - 8%, за столицу России, Москву и столицу "Золотого кольца России", Ярославль - по 6%, за столицу Белоруссии, Минск и чешскую столицу Прагу - по 5% и за город-курорт Ялту - 4% голосов.

В рейтинг лучших городов для поездок на праздник 8 Марта также попали Баку, Берлин, Казань и Таллин, за которых отдали по 1-2% голосов.

Международный женский день, 8 марта, является праздничным днем в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), включая Россию, Белоруссию, Азербайджан и отмечается Организацией Объединенных Наций (ООН).