Будет объявлен конкурс на создание памятников Джалилу Мамедгулузаде, Гаджи Зейналабдину Тагиеву, архитекторам Садыгу Дадашеву и Микаилу Гусейнову. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам, обсуждаемым во время встречи Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства, сказал министр культуры Абульфас Гараев. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минкультуры.

По его словам, предприняты соответствующие шаги по решению вопросов, поднятых во время этой встречи. "Одним из озвученных на встрече предложений было возведение памятников Джалилу Мамедгулузаде, Гаджи Зейналабдину Тагиеву, архитекторам Садыгу Дадашеву и Микаилу Гусейнову. В настоящее время по данному вопросу ведутся обсуждения", - отметил Гараев.

По его словам, скульпторов, которые будут создавать памятники, выберут путем конкурса.

"В ближайшее время будет объявлен конкурс. Затем будет вынесено окончательное решение по выбору скульпторов, а также территорий установки памятников", - сказал министр.