В Баку появились новые автобусные маршруты
6 марта 2019 10:10 264
Бакинское транспортное агентство (БТА) провело в минувшем году реформы в столичной маршрутной сети, в результате число перевозчиков сократилось с 41 до 36, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении Агентства, были сменены 39 эксплуатирующих маршруты лиц, создано девять новых маршрутов, приостановлена работа пяти, изменена схема движения 32 маршрутов.
Прекращение работы определенных маршрутов и организация новых в соответствии с требованиями оптимизировало их число, увеличив их с 146 до 149.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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