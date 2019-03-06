Бакинское транспортное агентство (БТА) провело в минувшем году реформы в столичной маршрутной сети, в результате число перевозчиков сократилось с 41 до 36, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении Агентства, были сменены 39 эксплуатирующих маршруты лиц, создано девять новых маршрутов, приостановлена работа пяти, изменена схема движения 32 маршрутов.

Прекращение работы определенных маршрутов и организация новых в соответствии с требованиями оптимизировало их число, увеличив их с 146 до 149.