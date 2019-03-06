Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и Центр карьеры ASAN kadr Школы волонтеров ASAN проведут II ярмарку вакансий при спонсорской поддержке компании "Кока-кола".

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение БВШН, ярмарка, посетить которую могут все желающие, в первую очередь нацелена на обеспечение занятости молодежи. Она позволит посетителям ознакомиться с работой компаний, действующих в стране, встретиться с руководителями и специалистами отделов кадров, узнать о вакансиях и правилах приема на работу.

Ярмарка вакансий пройдет 12 марта 2019 года с 10 часов утра до часу дня в кампусе БВШН. В ней примут участие представители крупных местных и зарубежных компаний, нуждающихся в молодых сотрудниках. Главная цель мероприятия - помочь образованной, талантливой и способной молодежи найти работу по специальности в государственном или частном секторе.

Трудоустройство молодых специалистов является одним из приоритетов деятельности как БВШН, так и Школы волонтеров ASAN. В настоящее время работают или продолжают учебу 100 процентов выпускников вуза и 1 100 молодых людей, окончивших Школу волонтеров ASAN, трудоустроено благодаря Центру "ASAN kadr".

На первой ярмарке вакансий, организованной совместно БВШН и Центром карьеры "ASAN kadr" в прошлом году, были представлены 53 компании. Посетило выставку свыше 1 500 человек.