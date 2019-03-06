В Баку задержан водитель, сбивший пешеходов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 27 февраля во 2-е отделение полиции Хазарского районного управления полиции поступила информация о госпитализации с травмами жителей поселка Бузовна В.Алиева и его супруги И.Манафовой, передает Day.Az.

Сотрудниками полиции незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия. Расследование установило, что их сбил автомобиль, когда они шли вдоль дороги на территории поселка.

Сотрудники службы "Безопасный город" Главного управления дорожной полиции города Баку установили, что наезд был совершен на автомобиле марки "Мерседес".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель транспортного средства житель города Баку Р.Новрузов, скрывшийся с места происшествия после наезда.

Ведется расследование.