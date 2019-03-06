С 2020 года в Азербайджане начнется сбор премий по обязательному медицинскому страхованию. Об этом, как передает Day.Az, сказал в интервью qafqazinfo глава департамента медицинского страхования Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

По его словам, на основании трудового договора работодатели и их сотрудники будут вносить взносы в размере двух процентов с ежемесячной зарплаты работника.

Размер выплат для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также для контрактников составит 120 манатов в год.

Также он отметил, что страховые взносы чувствительного слоя населения будет выплачиваться из госбюджета.

Также он добавил, что базовая часть обязательного страхования в размере 29 манатов будет оплачиваться за счет средств госбюджета. Базовая часть включает в себя неотложную помощь. Для того, чтобы воспользоваться специализированной медицинской помощью, будет существовать необходимость в оплате обязательного медицинского страхования.