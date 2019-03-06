В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, морось, к ночи ожидаются дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 8-12, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, Однако днем, в западных районах местами ожидается дождь, вечером в горных и предгорных районах снег. Ночью и утром в отдельных местах временами туман, днем порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра во второй половине дня умеренный южный ветер на Абшеронском полуострове временами будет переходить в порывистый северный ветер, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.