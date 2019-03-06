В Азербайджан прибыла представительная делегация Российского еврейского конгресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Stmegi.com, в ее состав вошли партнеры РЕК, попечители еврейских благотворительных проектов из Москвы и регионов.

Среди них - председатель еврейской общины Ростова, председатель Совета директоров группы компаний "Природа" Юрий Бермант, исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, член совета директоров и Женской лиги РЕК, глава представительства Экман в России и странах СНГ Юлия Бронина-Кац, член Президиума Российского еврейского конгресса и президент Женской лиги Российского еврейского конгресса, управляющий партнер компании "ФИНАССИСТ - Страховой и кредитный брокер" Алина Гоникман, исполнительный директор МРО "Еврейская община г. Мытищи" Екатерина Иванова, председатель еврейской общины Орла Леонид Каплан, член Женской лиги Российского еврейского конгресса, генеральный директор АО "Отисифарм" Ольга Медникова, член Президиума Российского еврейского конгресса, председатель еврейской общины Архангельска Анатолий Обермейстер, попечитель программ Российского еврейского конгресса, заместитель министра энергетики Московской области Александр Парий, член Совета директоров Российского еврейского конгресса, генеральный директор ОАО "Балтрыбстрой" Леонид Плитман, председатель еврейской общины Омска, президент компании "Группа Ф Консалтинг" Геннадий Фридман, попечитель программ Российского еврейского конгресса, генеральный директор ТД "Премьер Айс" Сослан Цаликов, попечитель программ Российского еврейского конгресса, начальник Управления по работе со стратегическими партнерами "Альфа-банка" Денис Шейбаль и другие.

Поездка, которая продлится до 10 марта, включает в себя знакомство с наследием местной еврейской культуры, а также с Баку и его достопримечательностями. Делегация посетит сокровищницу города, его многовековую Крепость, где снимались знаменитые советские, российские, турецкие и азербайджанское фильмы.

6 марта делегация Российского еврейского конгресса отправится в поселок Красная Слобода Губинского района Азербайджана, чтобы ознакомиться с историей еврейской общины Азербайджана, ее культурными особенностями и с современным положением. В рамках поездки в поселок запланировано посещение синагог, миквы, строящегося музея горских евреев, еврейского кладбища.

Кроме того, запланирована экскурсия по Баку. Ожидается посещение Девичьи башни, Дворца Ширваншахов, Храма огня Атешгях, Центра Гейдара Алиева и т.д. Представители делегации РЕК проведут встречи с главами местных еврейских общин, представителями посольства РФ, а также с государственными деятелями Азербайджана.

Первым крупным событием в программе поездки стал торжественный ужин в ресторане "Наршараб".

В беседе со СТМЭГИ президент РЕК Юрий Каннер выразил удовлетворенность приездом в Азербайджан.

"На протяжении десяти лет мы ездили в разные страны, где жили и живут разные евреи. Мы были в Израиле, Китае, Польше, Германии, Австрии, Узбекистане, Марокко. Мы ездим, смотрим, как живут евреи, встречаемся с местными еврейскими общинами, рассказываем, как мы живем. Такие поездки очень интересные, познавательные и для самих евреев России.

Сегодня мы приехали в Азербайджан, в страну, где евреи живут сотни лет. Евреи являются частью большого интернационального народа Азербайджана. Мы хотим ознакомиться с тем, как живут евреи в Азербайджане. У евреев Азербайджана очень интересная история, и мы хотим ознакомиться с нею поближе", - отметил глава РЕК.

Член Совета директоров Российского еврейского конгресса, генеральный директор ОАО "Балтрыбстрой" Леонид Плитман, в свою очередь также подчеркнул, что главная цель поездки - знакомство с местной еврейской общиной Азербайджана.

"Самое благоприятное место для проживания евреев в мире - это Россия и Азербайджан. Я был в Азербайджане, и я не знал, что планируется поездка. Когда я узнал об этом, сразу все бросил и поехал. Я уже что-то видел здесь, я здесь не только, чтобы еще раз что-то увидеть, а также и чтобы побыть в коллективе Российского еврейского конгресса. Потому что мы как семья", - отметил он.