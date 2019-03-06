Стартовал проект "Məqsədlər üçün əl-ələ" (Вместе к достижению целей), организованный ASAN Könüllüləri при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri.

Главная цель проекта - пропаганда среди молодежи Целей в области устойчивого развития (ЦУР) (официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года).

25 сентября 2015 года государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Проект "Məqsədlər üçün əl-ələ" охватит пять регионов Азербайджана. В заключении участники проекта сформируют команды и представят свои презентации. Лучшие будут отмечены ценными призами.

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