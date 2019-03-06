В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины четверга до вечера восьмого марта скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 23-27 метров в секунду. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура снизится на 2-4 градуса.

В районах Азербайджана к завтрашнему вечеру и восьмого марта установится нестабильная погода, пойдет дождь, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Скорость западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду. Температура снизится на 3-5 градуса.