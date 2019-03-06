В Баку могут изменить рабочее время? - ПОДРОБНОСТИ
6 марта 2019 17:54 362
Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось в Кабинет министров с просьбой об изменении рабочего времени в Баку.
Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев.
Он отметил, что если проект будет утвержден, то плотность в часы пик будет устранена.
М.Агаев также подчеркнул важность наличия сервисных автобусов в школах: "Также важно иметь сервисные автобусы в школах, и сегодняшний анализ показывает, что наблюдаются массовые нарушения правил остановки вокруг школ в часы пик. В результате наши граждане опаздывают на работу, школу и т. д.".
Представитель ведомства сказал, что использование служебных автобусов в школах является одним из приоритетов в повестке дня БТА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!