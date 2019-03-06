Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось в Кабинет министров с просьбой об изменении рабочего времени в Баку.

Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев.

Он отметил, что если проект будет утвержден, то плотность в часы пик будет устранена.

М.Агаев также подчеркнул важность наличия сервисных автобусов в школах: "Также важно иметь сервисные автобусы в школах, и сегодняшний анализ показывает, что наблюдаются массовые нарушения правил остановки вокруг школ в часы пик. В результате наши граждане опаздывают на работу, школу и т. д.".

Представитель ведомства сказал, что использование служебных автобусов в школах является одним из приоритетов в повестке дня БТА.