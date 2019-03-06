В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были рассмотрены представленные соответствующими структурами материалы, которые выявили, что у 36 человек указанная причина инвалидности отличается от настоящей, у 16 человек в первичных документах военно-врачебной комиссии не обнаружен документ, подтверждающий причину инвалидности, у девяти - подделан текст документа, подтверждающего причину инвалидности. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Необоснованные назначения инвалидности были отменены, и проводится работа по восстановлению переплаченных средств, установлению настоящей причины инвалидности.

Материалы по фактам фальсификации направлены в генпрокуратуру для дачи правовой оценки.

Как говорится в сообщении, во время предварительного расследования, совместно проводимого с минздравом, было выявлено, что в ряде случаев в регистрационных номерах дат решений и свидетельств, представленных гражданами в учреждения здравоохранения, есть несоответствия. Поэтому появилось подозрение на соответствие этих свидетельств и решений с первичными документами военно-врачебных комиссий.

Представленный список и копии свидетельств, справок, актов и решений, выданных военно-врачебной комиссией, были направлены в соответствующие органы при военно-врачебных комиссиях для повторной проверки.