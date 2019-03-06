Распоряжение Президента Ильхама Алиева о присвоении академического статуса Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна и Азербайджанскому государственному музыкальному театру демонстрирует внимание и заботу государства об азербайджанских театрах.

Об этом сказал директор Русского драмтеатра Адалят Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор театра отметил, что распоряжение нацелено на дальнейшее усиление государственной заботы о работе азербайджанских театров.

Гаджиев подчеркнул, что каждый год в репертуар театра включается 6-7 спектаклей: "Учитывая вкусы и интересы современного зрителя, театр готовит спектакли, как для взрослых, так и детей. И то, что театральные постановки ставятся на русском языке, является основной причиной проявления интереса к театру приезжающих туристов. Неслучайно в последние годы среди зрителей театра наблюдается рост числа туристов".

По его словам, творческая труппа театра периодически становится гостем театров пространство СНГ, участвует в международных фестивалях: "Спектакли репертуара демонстрируются на сценах известных, авторитетных театров, что играет большую роль в пропаганде азербайджанской культуры".

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру.