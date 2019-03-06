Театру КВН "Планета парни из Баку" никто не запрещал появляться в эфирах. Об этом сказал председатель Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли, комментируя вопрос касательно запрета на выступления творческого коллектива на частных каналах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Частные телеканалы полностью независимы в своей работе. Они свободны в своей творческой политике и организации показа программ, но строят свою работу в рамках существующего закона "О теле- и радиовещании". И это личное решение руководителей частных телеканалов, кого они хотят видеть или не видеть в своих эфирах. Соответствующий вопрос необходимо адресовать частным телеканалам".