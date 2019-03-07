Азербайджан принял важное решение по Гекгельскому нацпарку
Санитарно-охраняемая зона Гекгельского национального парка утверждена на площади 456,82 гектара, включая 303,58 гектара - по Гекгельскому, 73,2 гектара - по Геранбойскому и 80,04 гектара - по Дашкесанскому районам. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.
Изменения в связи с этим внесены в закон "Об особо охраняемых природных территориях и объектах по утверждению "санитарно-охраняемой зоны Гекгельского национального парка".
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Отметим, что в Азербайджане девять Национальных парков, отличающихся высоким природным разнообразием.
В них обитают сотни видов редких представителей фауны и флоры, занесенных в Красную книгу.
В отличие от заповедников, куда, как правило, не допускают туристов, Национальные парки открыты для посещения.
Помимо природоохранной функции, они служат цели экологического просвещения и развитию экотуризма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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