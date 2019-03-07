Девятого марта в 08:30 в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдет очередной экзамен SAT. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Участвующие в экзамене лица должны быть в здании, где проводится экзамен, не позднее 07:45.

Опоздавшие не будут допущены в тестовый центр.

Экзамен пройдет в административном здании ГЭЦ по ул. Микаила Мушвига, 1М в Ясамальском районе Баку.

Продолжительность экзамена - 3 часа 45 минут (без перерыва).

Подробную информацию об экзамене SAT и прохождении регистрации можно получить на http://dim.gov.az/activities/exams/sat/