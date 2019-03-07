В Азербайджане пройдет американский экзамен
7 марта 2019 10:03 285
Девятого марта в 08:30 в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдет очередной экзамен SAT. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Участвующие в экзамене лица должны быть в здании, где проводится экзамен, не позднее 07:45.
Опоздавшие не будут допущены в тестовый центр.
Экзамен пройдет в административном здании ГЭЦ по ул. Микаила Мушвига, 1М в Ясамальском районе Баку.
Продолжительность экзамена - 3 часа 45 минут (без перерыва).
Подробную информацию об экзамене SAT и прохождении регистрации можно получить на http://dim.gov.az/activities/exams/sat/Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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