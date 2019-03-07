Азербайджанские женщины активно участвуют в процессах укрепления оборонной мощи и восстановления территориальной целостности страны.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравлении министра обороны Закира Гасанова, адресованном азербайджанским женщинам по случаю отмечаемого 8 марта Всемирного женского дня.

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