В Баку больше не будет этих такси - ВВЕДЕН ЗАПРЕТ
7 марта 2019 10:34 635
В Баку запрещена эксплуатация в качестве такси двухдверных автомобилей, автомобилей, изготовленных по индивидуальной конструкции, а также автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Это отражено в "Требованиях об автобусах, используемых в пассажироперевозках, такси, их водителях, перевозчиках, осуществляющих пассажироперевозки, центрах пересадки транспорта, автобусных остановках и стоянках такси", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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