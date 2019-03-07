В Баку изменены требования к автобусным остановкам и стоянкам такси.

Это отражено в "Требованиях об автобусах, используемых в пассажироперевозках, такси, их водителях, перевозчиках, осуществляющих пассажироперевозки, центрах пересадки транспорта, автобусных остановках и стоянках такси", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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