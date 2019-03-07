В городе Хырдалан Абшеронского района при пожаре в квартире в многоэтажном здании погиб Шихмамедов Намиг Камал оглу (1977). Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в однокомнатной квартире площадью 50 кв. метров на шестом этаже здания. На площади 10 кв. метров расплавилась пластиковая дверь ванной комнаты, сгорела домашняя утварь. Остальная часть квартиры была защищена от огня.