Жуткий пожар в Баку, есть погибший
7 марта 2019 10:43 178
В городе Хырдалан Абшеронского района при пожаре в квартире в многоэтажном здании погиб Шихмамедов Намиг Камал оглу (1977). Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.
Пожар произошел в однокомнатной квартире площадью 50 кв. метров на шестом этаже здания. На площади 10 кв. метров расплавилась пластиковая дверь ванной комнаты, сгорела домашняя утварь. Остальная часть квартиры была защищена от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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