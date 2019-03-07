Известный стендапер Иван Абрамов выступит в Баку с сольным концертом
7 марта 2019 11:20 221
Комик-интеллигент, музыкант, бывший КВНщик, резидент шоу "Stand Up" Иван Абрамов выступит в Баку с сольным концертом.
Как сообщает Day.Az, концерт состоится в рамках проекта "Stand Up Show" 5 мая в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.
Отметим, что "Stand Up Show" - одно из самых популярных комедийных шоу в России и странах СНГ. Благодаря шоу, стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, самостоятельным движением.
Иван Абрамов является ярким представителем этого движения. Он много шутит о знаменитостях, политиках и повседневной жизни, и в каждом его стендапе есть музыкальная составляющая.
Добавим, что мероприятие могут посетить лица старше 18 лет.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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