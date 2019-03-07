Комик-интеллигент, музыкант, бывший КВНщик, резидент шоу "Stand Up" Иван Абрамов выступит в Баку с сольным концертом.

Как сообщает Day.Az, концерт состоится в рамках проекта "Stand Up Show" 5 мая в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Отметим, что "Stand Up Show" - одно из самых популярных комедийных шоу в России и странах СНГ. Благодаря шоу, стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, самостоятельным движением.

Иван Абрамов является ярким представителем этого движения. Он много шутит о знаменитостях, политиках и повседневной жизни, и в каждом его стендапе есть музыкальная составляющая.

Добавим, что мероприятие могут посетить лица старше 18 лет.

Н. Гасымова