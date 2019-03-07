В этом учебном году прием в первые классы школ в Мингячевире, Ширване, Нафталане, Евлахе и Самухе, наряду с Баку Сумгайытом, Гянджой, Абшероном, будет проводиться в электронном порядке.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказала заместитель директора Управления образования по г. Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, прием документов начнется с 10:00 11 марта.

Прием документов для детей, не обучающихся в дошкольных группах, начнется 13 марта.