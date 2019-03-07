В Азербайджане стартует прием в первый класс
7 марта 2019 11:35 1 221
В этом учебном году прием в первые классы школ в Мингячевире, Ширване, Нафталане, Евлахе и Самухе, наряду с Баку Сумгайытом, Гянджой, Абшероном, будет проводиться в электронном порядке.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказала заместитель директора Управления образования по г. Баку Ильхама Абдуллаева.
По ее словам, прием документов начнется с 10:00 11 марта.
Прием документов для детей, не обучающихся в дошкольных группах, начнется 13 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:43 537
Жуткий пожар в Баку, есть погибший
12:19
В Кабуле прогремел взрыв
-
6 Мар. 20:05 15 144
-
6 Мар. 13:10 12 172
-
6 Мар. 17:12 6 329
-
6 Мар. 14:15 5 019
-
6 Мар. 17:54 3 761