Сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям завершил рассмотрение ходатайства министерства юстиции по поводу экстрадиции гражданина Турции Думана Озгура Сейфеттин оглу 1990 года рождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на судебном процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева представители министерства юстиции и сам обвиняемый попросили удовлетворить ходатайство.

Решением суда ходатайство было удовлетворено. Суд принял решение об экстрадиции О.Думана.

Отметим, что О.Думан ранее был приговорен к тюремному заключению сроком на 7 лет 6 месяцев за продажу опасных, взрывчатых веществ.