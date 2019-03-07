Население не должно допускать потери воды, питьевая вода не должна использоваться в технических целях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, лучший способ экономии питьевой воды заключается в правильном использовании населением воды.

Официальный представитель министерства заявила о необходимости введения запрета на использование питьевой воды в других целях: "Необходимо пресечь случаи мытья питьевой водой автомобилей, ковров, использования ее в оросительных целях. Один из важных моментов связан с методом подхода к данному вопросу. Данный метод считается самым мощным средством, создающим возможность экономить в стране природные ресурсы и питьевую воду. Для избежания в будущем проблем с нехваткой питьевой воды мы должны избегать потерь и не использовать ее в технических целях. Для избежания проблем с питьевой водой вновь призываем всех экономить воду".