Тяжелая авария в Баку - образовалась пробка
7 марта 2019 16:54 149
В Баку произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария зафиксирована неподалеку от станции метро "Короглу".
Сообщается, что легковой автомобиль "Нyundai" с госномером 90-NO-760 расплющило между грузовиками "Shacman" и "Isuzu".
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции. В результате аварии на проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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