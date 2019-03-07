В Баку произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария зафиксирована неподалеку от станции метро "Короглу".

Сообщается, что легковой автомобиль "Нyundai" с госномером 90-NO-760 расплющило между грузовиками "Shacman" и "Isuzu".

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции. В результате аварии на проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка.