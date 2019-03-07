В Азербайджане из года в год растет число женщин, получивших водительские права, и в 2018 году их удельный вес среди общего числа водителей вырос до 7,4 процента против 4,6 процента в 2008 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

На начало января 2019 года 50,1 процента от общего числа населения страны составили женщины. 46,6 процента из 139 тысяч новорожденных, родившихся в прошлом году - девочки.

Активно участвуя в социально-политической жизни страны, азербайджанские женщины составляют 48,2 процента удельного веса среди общего числа занятого населения.

80,1 процента преподавателей в общеобразовательных школах страны - женщины, в колледжах - 78,9 процента, в вузах - 52 процента. 62 процента врачей страны тоже женщины.

Девушки составляют 46,9 процента учащихся общеобразовательных школ, в колледжах - 65,7 процента, в вузах - 48,2 процента учащихся девушки. Женщины составляют 58,1 процента научных сотрудников, и за последние пять лет число женщин, получивших научную степень доктора наук и доктора по философии, выросло в 1,3 раза.

Удельный вес женщин среди сотрудниц государственной службы составляет 28,6 процента, среди предпринимателей - 21,5 процента. В сфере физической культуры и спорта заняты 42 процента женщин.

Растет и число женщин-депутатов в Милли Меджлисе (парламенте), и если в 1990 году 4,3 процента, а в 2000 году - 10, 7 процента всех депутатов составляли женщины, то сегодня удельный вес женщин-депутатов в парламенте достиг 16,8 процента.

По сравнению с первыми муниципальными выборами, на последних выборах число избранных женщин выросло в шесть раз, достигнув 5236 человек, и их удельный вес среди членов муниципалитетов составил 35 процентов (на первых муниципальных выборах - четыре процента).

Таким образом, азербайджанские женщины активно участвуют как в социально-экономической, так и общественно-политической жизни страны.