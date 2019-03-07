15 марта в 18:00 в здании Азербайджано-французского университета состоится мероприятие, посвященное памяти погибшей два года назад альпинистки Фариды Джабраилзаде.

Напомним, что 23 декабря 2017 года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. А 16 мая 2018 года МЧС сообщило об установлении местонахождения палатки альпинистов и обнаружении тел погибших.

Фарида Джабраилзаде была похоронена на кладбище в селе Шерефе Масаллинского района.

Вечер памяти альпинистки организован платформой "VarYox".

Желающие почтить память безвременно погибшей девушки должны отправить свои имя и фамилию на электронный адрес - events@ufaz.az.

В рамках мероприятия будут показаны сделанные Фаридой фотографии, которые также можно будет приобрести. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.

Добавим, что для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Н. Гасымова