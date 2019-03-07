Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана провело встречу с группой женщин, успешно построивших свой бизнес в рамках программы самозанятости, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда, передает Day.Az.

Министр Сахиль Бабаев напомнил, что важную часть участников программы самозанятости, реализуемой по распоряжению Президента Ильхама Алиева, составляют женщины.

Он напомнил, что в прошлом году из 7267 человек, участвующих в программе, 1309 человек составили женщины: "В текущем году этот показатель возрастет".

По словам министра, создание в рамках программы индивидуальных хозяйств малообеспеченными семьями создало возможность для устранения их зависимости от государственной помощи, повышения доходов семьи за счет своего труда и получить возможность выхода в бизнес.

В ходе мероприятия были осмотрены принадлежащие женщинам производственные участки.