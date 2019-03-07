Массовые увольнения в Минэкологии
7 марта 2019 19:00 374
В Азербайджане с декабря 2018 года до сих пор уволены с работы 52 сотрудника лесного хозяйства.
Об этом в четверг сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Алиев сказал, что эти лица были уволены из-за неправильного выполнения своих обязанностей по защите лесов.
"К большему сожалению, мы не смогли продолжить работу с ними из-за слабых организаторских навыков этих лиц, назначенных нами на должность. Поэтому мы освободили от занимаемой должности начальников региональных управлений в Шеки, Масаллы, Шамахы и Лянкяране", - добавил Алиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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