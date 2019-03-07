В Азербайджане с декабря 2018 года до сих пор уволены с работы 52 сотрудника лесного хозяйства.

Об этом в четверг сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Алиев сказал, что эти лица были уволены из-за неправильного выполнения своих обязанностей по защите лесов.

"К большему сожалению, мы не смогли продолжить работу с ними из-за слабых организаторских навыков этих лиц, назначенных нами на должность. Поэтому мы освободили от занимаемой должности начальников региональных управлений в Шеки, Масаллы, Шамахы и Лянкяране", - добавил Алиев.