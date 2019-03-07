Двое военнослужащих азербайджанской армии - прапорщик Абдуллаев Хафиз Мадат оглы и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мамедов Фаррух Фарман оглы, направляясь в сторону позиции, попали под снежную лавину, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

В настоящее время для установления места нахождения военнослужащих проводится поисково-спасательная операция с привлечением профессиональных спасателей и специальной техники.