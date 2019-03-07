Рестораны вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова и певца Григория Лепса могут быть открыты в Баку, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал RNS сам Эмин Агаларов.

"Планируется расширять концепцию "Рюмка водки" с Григорием Лепсом... Параллельно мы открыли наш большой ресторан Lesnoy. Считаем, что такой же ресторан может работать, как минимум, в Питере, в Казани, в больших городах тоже, в Баку...", - сообщил Агаларов.

Григорий Лепс подтвердил, что новые заведения могут появиться в регионах, не исключив развития по франшизе: "Непременно, планы есть, но реализация пока хромает. Контролировать другие города очень-очень проблематично и сложно. Может быть, это будет франшиза".

Ресторан "Рюмка водки" певцы открыли в Москве в октябре 2017 года. Позже на Большой Дмитровке открылся Lesnoy. Согласно данным СПАРК, единственным владельцем обоих заведений - ООО "Рюмка на Петровке" и ООО "Рюмка на Лесной" - является Эмин Агаларов.