В Азербайджане отмечают Международный женский день
В пятницу в Азербайджане отмечают Международный женский день 8 марта.
8 Марта - Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, политическое и общественное равноправие. Решение о праздновании Международного женского дня было принято по предложению Клары Цеткин на второй международной конференции женщин-социалистов в 1910 году в Копенгагене. Впервые он отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании. В России этот день впервые отмечали в 1913 году, в Азербайджане - в 1917 году. До 1914 года этот праздник отмечался в разные дни.
Празднование Международного женского дня 8 марта стало традицией после того, как его одновременно отметили в ряде стран.
С тех пор 8 марта отмечается и как день солидарности в борьбе за мир. В 1965 году в бывшем СССР 8 марта было объявлено нерабочим днем.
После обретения Азербайджаном независимости этот праздник сохранил за собой статус официального нерабочего дня.
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